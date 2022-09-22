Курс долара продовжить своє зростання навіть без впливу мобілізації в росії — експерт назвав причину

До кінця місяця курс долара може досягти 45 гривень, можливо навіть більше

На 50 копійок за добу, 21 вересня, виріс курс долара в обмінних пунктах українських банків, досягнувши показника в 43 гривні на продаж у четвер, 22 вересня, хоча днем раніше цей показник дорівнював 42,5 грн.

Це зростання стало результатом багато в чому дій Росії, чий диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

Однак, на думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, головним глобальним фактором для зростання курсу долара буде регуляторна політика Федеральної резервної системи США, емітента доларів.

За словами експерта, ФРС очікувано підвищив ключову ставку на 75 байт. п. до цільового діапазону 3,0% -3,25%. У результаті Індекс долара США злетів, подолавши 111 пунктів та оновивши максимум із червня 2002 року. Тобто інвестиції в американську валюту стають дедалі прибутковішими, що підвищує його обмінний курс в інших країнах, що особливо зазнають економічних проблем, наприклад, України.

"Гривня продовжить слабшати, незважаючи на добрі новини про наміри західних партнерів надати Україні багатомільярдну макрофінансову допомогу. Ситуація на валютному ринку по гривні залишатиметься напруженою, якщо бики (ринкові гравці, які скуповують акції та валюту з розрахунку на їх зростання – ред.) не включаться" цього тижня, то ведмеді (гравці, які продають валюту та акції через очікування, що їх курс впаде – ред.) можуть посилити тиск на гривню. Але вже сьогодні почалися різкі коливання щодо валютної пари грн/дол США", — зазначає експерт, що в ослабленні гривні зацікавлені, по суті, всі.

Водночас, деякі експерти вважають, що НБУ шляхом термінового розпродажу валютних резервів, що поповнилися в серпні за рахунок 3 мільярдів доларів фінансової допомоги, вдасться втримати курс долара в 43 гривні. Інакше курс виросте до 45 гривень вже наступного тижня.