Як прогнозує "Телеграфу" економічний експерт Данило Монін, курс долара до кінця місяця може зрости до 45 гривень.

Як прогнозував директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, курс долара різко пішов вгору. Тепер він становить 41,8 - 42,5 грн в обмінних пунктах банків і 43 - 44,1 грн на чорному ринку готівкової заокеанської валюти.

Як прогнозує "Телеграфу" економічний експерт Данило Монін, курс долара до кінця місяця може зрости до 45 гривень, чому сприяють низка факторів:

неясність із траншами фінансової допомоги від західних партнерів;

високий попит населення;

висока різниця між курсом НБУ та реальним, що змушує експортерів не поспішати заводити долар в Україну, щоб не міняти її за зниженим курсом у 36,6 грн.

"Наразі НБУ знову намагається стабілізувати курс за рахунок масштабних валютних інтервенцій, які з початку місяця склали $1,2 млрд. На стабільність гривні витрачають до $500 млн на тиждень. Якщо ж витрати зростуть до $700 млн, Нацбанк, думаю, знову девальвує гривню до 39-40 грн офіційного курсу", — вважає експерт.

За словами Моніна, якщо НБУ зможе утримати гривню, хоч би піднявши її офіційний курс до 40 гривень, швидше за все до кінця вересня готівковий долар буде в межах 42-43 гривень. Якщо спроби Нацбанку не допоможуть, курс долара до жовтня буде до 45 гривень.

"Я все-таки ставлю на те, що НБУ вдасться утримати курс на нинішньому значенні", — наголосив експерт.

У середу, 21 вересня, може статися черговий стрибок курсу долара, спричинений зростанням ключової ставки Федеральної резервної системи (ФРС) США.