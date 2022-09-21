Как прогнозирует "Телеграфу" экономический эксперт Даниил Монин, курс доллара к концу месяца может вырасти до 45 гривен

Как прогнозировал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, курс доллара резко пошел вверх. Теперь он составляет 41,8 — 42,5 грн в обменных пунктах банков и 43 — 44,1 грн на черном рынке наличной заокеанской валюты.

Как прогнозирует "Телеграфу" экономический эксперт Даниил Монин, курс доллара к концу месяца может вырасти до 45 гривен, чему способствуют ряд факторов:

неясность с траншами финансовой помощи от западных партнеров;

высокий спрос населения;

высокая разница между курсом НБУ и реальным, что заставляет экспортеров не спешить заводить доллар в Украину, чтобы не менять ее по сниженному курсу в 36,6 грн.

"Сейчас НБУ опять пытается стабилизировать курс за счет масштабных валютных интервенций, с начала месяца составивших $1,2 млрд. На стабильность гривны тратят до $500 млн в неделю. Если же расходы вырастут до $700 млн, Нацбанк, думаю, снова девальвирует гривну до 39-40 грн официального курса", — считает эксперт.

По словам Монина, если НБУ сможет удержать гривну, хотя бы подняв ее официальный курс до 40 гривен, скорее всего к концу сентября наличный доллар будет в пределах 42-43 гривен. Если же попытки Нацбанка не помогут, курс доллара к октябрю будет до 45 гривен.

"Я все-таки ставлю на то, что НБУ удастся удержать курс на нынешнем значении", — подчеркнул эксперт.

В среду, 21 сентября, может случиться очередной скачок курса доллара, вызванный ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.