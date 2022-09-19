Курс доллара начнет расти уже с четверга? Эксперт объяснил, почему заокеанская валюта может резко вырасти

Почему курс доллара будет расти в Украине и причем тут центральный банк США

Уже 21-22 сентября курс доллара в Украине может начать очередной рост. Причиной тому будет вероятный рост ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Соответствующее решение может быть принято в среду, 21 сентября.

Об этом пишет на своей странице в Facebook директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. По его словам вероятнее всего ФРС вновь повысит ключевую ставку, (аналог нашей учетной ставки НБУ – ред.) что приведет к очередному витку обесценивания валют, прежде всего, развивающихся стран.

Объяснение тому, по словам эксперта, падение мировой экономики, которого ждут в 2023 году. Но его отголоски заметны уже сегодня.

В свою очередь рост ключевой ставки ФРС повлечет за собой рост ставок по кредитам в долларах по всему миру. Украинские банки, которые берут эти кредиты, будут вынуждены повышать курс валюты в Украине.

Вмешается в процесс девальвации гривны и возможные проблемы с финансовой помощью Украине от западных партнеров, что может заставить НБУ продолжить эмиссию гривны и поднимет курс доллара.

"Наконец-то, и наш министр финансов Сергей Марченко перестал делать вид, что ничего не происходит на мировых рынках капитала. Недавно он заявил: Украине нужно минимум $38 млрд., чтобы в следующем 2023 году Нацбанку не приходилось печатать гривну и сохранить ее курс", — предупреждает о сложностях в будущем году эксперт.

Ранее Александр Гончаров уже предупреждал о будущем скачке курса доллара.