Курс доллара улетит в небеса – эксперт рассказал, что ждет валюту и почему

Эксперт объяснил, почему наличный доллар в банках снова пошел вверх

После относительно спокойного периода, курс доллара в Украине снова вырос, поднявшись до коридора в 41,7-41,85 грн.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров пояснил, что рост курса связан с внешним фактором – увеличением ставки Libor в долларах США (это ставка процента, по которой один банк дает кредит другому банку сроком на год).

По словам эксперта этот показатель с 2021 года до сентября 2022 года вырос с 0,22% до 4,62% соответственно. Причем эта ставка для банков-гигантов, для банковских же учреждений из развивающихся стран это 7-8% годовых. В итоге многим банкам, в том числе украинским, придется перекредитовываться под такие очень высокие проценты.

"Не удивительно, что в Украине, спустя неделю спокойной паузы, гривня опять обвалилась, цены поползли вверх, а зарплаты большинства украинцев остались на прежних уровнях. Украинские банкиры поспешили поднять свои курсы, в их кассах максимальный курс продажи американской валюты увеличился с 42,0-42,2 грн/$ до 42,3-42,4 грн/$, которые теперь ставят, например, МТБ Банк и Аккордбанк. Помимо резкого ослабления гривны, курсовые спреды тоже выросли, соответственно, купить доллар США стало значительно дороже", — объясняет причины роста курса доллара на своей странице в соцсети Александр Гончаров.

На 2023-й год курсу доллара предсказывают показатель в 50 гривень, правда этот прогноз может и не сбыться.