Курс долара полетить у небеса – експерт розповів, що чекає на валюту і чому

Експерт пояснив, чому готівковий долар у банках знову пішов вгору

Після відносно спокійного періоду курс долара в Україні знову зріс, піднявшись до коридору в 41,7-41,85 грн.

Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров пояснив, що зростання курсу пов’язане із зовнішнім фактором – збільшенням ставки Libor у доларах США (це ставка відсотка, за якою один банк дає кредит іншому банку терміном на рік).

За словами експерта, цей показник з 2021 року до вересня 2022 року зріс з 0,22% до 4,62% відповідно. Причому ця ставка для банків-гігантів, для банківських установ із країн, що розвиваються, це 7-8% річних. У результаті багатьом банкам, зокрема українським, доведеться перекредитовуватись під такі дуже високі відсотки.

"Не дивно, що в Україні через тиждень спокійної паузи гривня знову обвалилася, ціни поповзли вгору, а зарплати більшості українців залишилися на колишніх рівнях. Українські банкіри поспішили підняти свої курси, в їхніх касах максимальний курс продажу американської валюти збільшився з 42,0 -42,2 грн/$ до 42,3-42,4 грн/$, які тепер ставлять, наприклад, МТБ Банк та Акордбанк. Крім різкого ослаблення гривні, курсові спреди теж зросли, відповідно, купити долар США стало значно дорожче", — пояснює причини зростання курсу долара на своїй сторінці у соцмережі Олександра Гончарова.

На 2023 рік курсу долара пророкують показник у 50 гривень, правда цей прогноз може і не здійснитися.