Долар по 50 гривень? Українцям пояснили, чому не варто панікувати

Експерти кажуть, що не варто буквально сприймати ці прогнози, адже це залежить від кількох факторів

Прогноз стосовно курсу долара в Україні на наступний рік видається невтішним, адже американська валюта може сягнути позначки у 50 гривень. При цьому економічні експерти намагаються заспокоїти населення, зазначаючи, що курс валют залежатиме від багатьох факторів, а макроекономічний прогноз Кабміну не варто сприймати буквально.

Про це у коментарі "24 каналу" повідомила директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько.

За її словами, уряд під час підготовки кошторису на наступний рік враховує різні прогнозні показники, які надає Мінекономіки. Міністерство, своєю чергою, покладається на різні розрахунки, оцінки та гіпотези. Тому до цих значень — курсу долара — не слід ставитися як до гарантованих показників.

"Ці цифри носять виключно ймовірнісний характер. Наприклад, при підготовці бюджету 2021 року уряд орієнтувався на курс 29,1 гривні за долар. Але протягом року гривня здебільшого зміцнювалася і ніколи не підіймалася вище 28,4 гривні. При цьому 2021 рік ми завершували з курсом 27,27 гривні. Іншими словами, абсолютно точних прогнозів навіть у спокійні часи не існує. В умовах війни про них годі й казати", — зазначила Анна Золотько.

Експерт додала, що на курс гривні наступного року впливатимуть багато чинників, зокрема, розвиток подій на фронті, рівень фінансової допомоги від міжнародних партнерів, емісія гривні, стан торговельного балансу та інші. І точно спрогнозувати кожен з них наразі неможливо,

Раніше "Телеграф" повідомляв, що економісти Групи ICU прогнозують, що курс долара може зрости до 45 гривень у 2023 році. Вони також наголошують, що українська економіка залишиться залежною від міжнародної фінансової допомоги.