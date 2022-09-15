Доллар по 50 гривен? Украинцам объяснили, почему не стоит паниковать

Эксперты говорят, что не следует буквально воспринимать эти прогнозы, ведь это зависит от нескольких факторов

Прогноз относительно курса доллара в Украине на следующий год кажется неутешительным, ведь американская валюта может достичь отметки в 50 гривен. При этом экономические эксперты пытаются успокоить население, отмечая, что курс валют будет зависеть от многих факторов, а макроэкономический прогноз Кабмина не следует воспринимать буквально.

Об этом в комментарии "24 каналу" сообщила директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.

По ее словам, правительство во время подготовки сметы на следующий год учитывает разные прогнозные показатели, которые дает Минэкономики. Министерство, в свою очередь, возлагается на разные расчеты, оценки и гипотезы. Поэтому к этим значениям – курсу доллара – не следует относиться как к гарантированным показателям.

"Например, при подготовке бюджета 2021 года правительство ориентировалось на курс 29,1 гривны за доллар. 27,27 гривны. Другими словами, абсолютно точных прогнозов даже в спокойные времена не существует. В условиях войны о них и говорить нечего", — отметила Анна Золотько.

Эксперт добавила, что на курс гривны в следующем году будут влиять многие факторы, в частности развитие событий на фронте, уровень финансовой помощи от международных партнеров, эмиссия гривны, состояние торгового баланса и другие. И точно спрогнозировать каждый из них пока невозможно,

Ранее "Телеграф" сообщал, что экономисты Группы ICU прогнозируют, что курс доллара может вырасти до 45 гривен в 2023 году. Они также отмечают, что украинская экономика останется зависимой от международной финансовой помощи.