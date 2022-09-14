Доллар по 42 грн: Шмыгаль рассказал, что произойдет с курсом в 2023 году

Шмыгаль объяснил, каким видит бюджет Украины и курс доллара в следующем году

Многие эксперты пытаются сделать самые точные прогнозы курса валют в Украине в ближайшие месяцы или даже годы. Так, экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что хотя резких скачков доллара не будет, но и снижаться он не будет. Одновременно источники у власти убеждены, что доллар в следующем году вырастет до 50 гривен.

Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно сам рассказал, чего следует ожидать от экономики Украины и курса валют уже в 2023 году. Он сообщил, что экономическая ситуация действительно может ухудшиться. Уровень инфляции может достичь 30%.

Кроме того, он подчеркнул, что среднегодовой курс американской валюты будет колебаться в районе 42 гривен за доллар.

"Несмотря на все вызовы и трудности, наша экономика и финансовая система в этом году выстояли. Также у нас есть полное понимание, как мы завершим год с точки зрения проведения всех необходимых выплат. Продолжим программы стимулирования экономики. Украина обязательно победит и мы начнем самое масштабное восстановление и трансформацию в Европе за последние 70 лет", — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал "Телеграф" ранее, экономист Алексей Кущ объяснил, почему сейчас скупать американскую валюту — это не решение.