Курс доллара снижается: эксперт объяснил, почему украинцам не стоит сейчас скупать валюту

Предпосылок для резких колебаний курса сейчас нет, поэтому гражданам не следует создавать избыточный спрос на валюту

Национальный банк Украины накануне объявил о своем намерении давать банкам больше наличной валюты, чтобы граждане могли покупать доллары и евро легально, не раздувая черный рынок. Между тем, эксперты утверждают – украинцам не стоит создавать ажиотажный спрос на валюту.

В частности, экономист Алексей Кущ отметил изданию Gazeta.ua, что в ближайшие пару месяцев украинская экономика должна оставаться относительно стабильной так же как и курс гривны. Поэтому причин скупать валюту сегодня нет. Переводить в доллары Кущ советует разве что избыток средств. "Если есть лишние средства, которые превышают месячный запас домохозяйства, то в этом есть смысл. Семья, например, тратит в месяц 20 тысяч гривен. Если у них больше, чем нужно на два-три месяца, тогда можно купить валюту. Если нет — то переводить запас в доллары нет смысла", — объяснил экономист.

Он также отметил, что военное время является синонимом экономического кризиса, а в такие времена лучше всего иметь на руках наличные деньги. Поэтому излишек средств, по мнению эксперта, лучше держать в наличных долларах, тогда как на текущие расходы лучше откладывать в национальной валюте. "Американская экономика в лучшем тонусе, чем европейская. Поэтому нужно выбирать доллары. Это сейчас консервативный способ хранения валюты. Запас на два-три месяца для содержания домохозяйства лучше держать в гривне. Если хочется поиграть в долгую – на два-три года, то вложил бы и в доллар, и в евро", – сказал Кущ.

Относительно курса гривны на ближайшее время он отметил, что сейчас он держится за счет международной помощи. В частности, в августе Украина получила помощи на три миллиарда долларов и должны поступить еще средства. "Поэтому с курсом все будет хорошо", – объяснил экономист.

Курс валют в Украине на 10 сентября

Тем временем на черном рынке американская валюта по сравнению с пятницей немного подешевела. Сегодня ее можно приобрести и продать за 41,400/41,600 грн. В то же время евро продолжил расти, достигнув вилки в 40,700/41,100 грн.

Как сообщал "Телеграф", эксперт назвал три фактора, которые могут помочь не только удержать, но и укрепить курс гривны в ближайшем будущем.