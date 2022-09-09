Украина может удержать курс гривны и даже укрепить ее: эксперт назвал условия

Экспорт агропродукции, металла и ИТ-услуг сейчас является для Украины ключевыми вопросами

Несмотря на то, что правительство заложило в бюджет Украины на 2023 рост курса доллара до 50 гривен, падение национальной валюты реально замедлить. Однако для этого должны быть стабилизированы три ключевых фактора – агроэкспорт, экспорт металлов и работа IT-сектора.

Об этом "Фактам" рассказал руководитель аналитического направления Сети защиты национальных интересов "АНТС" экономист Илья Несходовский. По его словам, сейчас по всем этим трем позициям наблюдается спад. Торговля сельхозпродукцией усложнена из-за блокирования портов, в металлургии к этому присоединяется еще и разрушение предприятий, а в сфере IT иностранные заказчики начали отказываться от контрактов с украинцами из-за риска их невыполнения. "Если мы восстановимся и выровняем внешний баланс, тогда удержим курс на нынешнем уровне", — рассказал Несходовский.

Важным условием он также назвал внешнюю экономическую помощь Украине. Без нее гривна ослабла бы еще сильнее.

"На следующий год все будет зависеть от того, сможем ли мы разблокировать порты и отправлять наше зерно, удастся ли возобновить деятельность металлургических предприятий. Если мы сделаем шаги по всем этим направлениям, тогда будет большой плюс и даже профицитный баланс, конечно плюс внешняя помощь. Если нет, это такие цифры (48-50 грн за доллар, — ред.) вполне реальные", — сказал экономист.

Впрочем, Несходовский добавил, что прогнозировать что-то конкретно сейчас очень трудно из-за нестабильности и непредсказуемости слишком большого количества факторов. "Один из них — как дальше будет развиваться война", — отметил он.

Как сообщал "Телеграф", в НБУ объяснили, что дало резкое ослабление курса гривны и удастся ли удержать валюту на выбранном уровне.