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Доллар на черном рынке уверенно дорожает: в НБУ рассказали, удастся ли зафиксировать курс на текущем уровне

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Курс доллара сегодня, прогноз на ближайшее время Новость обновлена 09 сентября 2022, 10:42
Курс доллара сегодня, прогноз на ближайшее время

В НБУ объяснили, чего ждать украинцам от цен на валюту

Несмотря на неспешный, но уверенный рост цен на иностранную валюту, в Украине объем международных резервов достаточен для того, чтобы зафиксировать курс на том уровне, на котором он сейчас. Так что к прогнозам экспертов относительно того, что наличный доллар подскочит до 80-90 гривен, можно относиться несерьезно.

Как во время очередного пресс-брифинга по решениям по монетарной политике рассказал заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук, однократная разовая корректировка официального курса национальной украинской валюты и дополнительные меры, которые ранее принял Нацбанк для снижения давления на валютном рынке, способствовали уменьшению дисбалансов.

По его словам, чистая продажа валюты НБУ на протяжении июля и августа была значительно ниже, чем раньше.

"Это вместе со значительными объемами международной финансовой помощи способствовало увеличению золотовалютных резервов в августе — до 25,4 млрд долл. США. Их достаточно для фиксации курса на текущем уровне", — пояснил эксперт.

Если рассмотреть ситуацию со стороны финансового портала "Минфин", ежедневно показывающего происходящее на валютном рынке страны, то можно увидеть, что цены в обменниках на валюту все же продолжают повышаться, внедряя в реальность самые отрицательные прогнозы финансовых экспертов.

Так, в пятницу, 9 сентября, доллар на черном рынке Украины при покупке стоит 41,46 гривны, что на 11 копеек больше, чем за предыдущие сутки. Что касается продажи, то сегодня она обойдется украинцам в 41,70 гривны за доллар. И эта цена равна вчерашней.

Европейская валюта в обменниках при покупке также в цене по сравнению с предыдущим днем выросла. Покупка "черного" евро сегодня обойдется в 40,57 гривны, в то же время продажи будут стоить 40,97 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению финансовых аналитиков, уже с сентября курс национальной валюты по отношению к доллару США может измениться, за американскую валюту ориентировочно могут просить по 43 гривны за один доллар. В то же время, согласно негативному прогнозу, уже к концу текущего года цены на доллар могут подскочить до 90 гривен.

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#Украина #Доллар #Гроші #Черный рынок