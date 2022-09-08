Доллар по 50 или 100 гривен в сентябре? эксперт рассказал, взлетит ли курс

Эксперт советует украинцам хранить деньги не только в долларах и евро, но и в гривнах

В сентябре 2022 года курс наличного доллара не достигнет 50 или 100 грн/$ сразу по нескольким причинам.

Об этом в комментарии UBR.ua рассказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт считает, что спрос на валюту будет умеренным, ведь денег у населения и бизнеса значительно больше не становится.

Кроме того, Болтян отметил, что увеличивается рост спроса на криптовалюту как средство сбережения денег, что приводит к автоматическому снижению спроса на доллары и евро. Александр добавил, что еще одной причиной, почему курс доллара резко не взлетит в сентябре, является работа НБУ, который усиленно регулирует ситуацию и формально старается не допустить закрытия ни одного из банков.

Болтян считает, что население до последнего будет хранить валюту, ведь приближается самая тяжелая зима в истории страны.

"Также из-за инфляционной динамики в Украине, так как люди будут все больше экономить на всем и тратить валютные накопления станут в крайних случаях. Из-за ожидаемых перебоев с электроэнергией, что также будет причиной ожидания скорого дефолта в стране и люди будут стараться максимально сохранить доллары и евро. А также из-за перебоев поставок базовых продуктов питания", — отметил эксперт.

Аналитик Esperio советует украинцам держать часть сбережений в национальной валюте.

"Если говорить о советах, то мы сторонники накоплений в национальной валюте, так как хлеб мы по-прежнему можем купить именно за гривны. В период войны валютные спекуляции могут сказаться против тех, кто хочет на них заработать, если банки перестанут принимать валюту. Лучше распределять риски и не хранить все в долларах, евро, или криптовалюте", — заявил Болтян.

Ранее сообщалось, что международные резервы НБУ выросли больше чем на 2 миллиарда долларов, что должно сделать курс гривны стабильным.

Напомним, макроэкономический прогноз на 2023 год шокировал экономического эксперта.