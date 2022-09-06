Курс доллара в сентябре – в НБУ обнадежили отчетом за август

Международные резервы НБУ выросли больше чем на 2 миллиарда долларов, что должно сделать курс гривны стабильным

Как сообщил Национальный банк, в течение августа ему удалось нарастить международные резервы на 13,6%, до 25,4 млрд дол., что добавило регулятору возможности поддерживать стабильность гривны.

Позитивный баланс создало поступление в Украину 4,789 млрд дол., из которых 3,03 млрд поступили от США через механизм Мирового банка. Об этом сообщает сайт НБУ.

При этом расходы НБУ на выплату внешних долгов составили 393 млн дол, еще 1,329 млрд дол были "выведены" из Нацбанка в результате валютных интервенций (банк продал 1,641 млрд дол, купив всего 311 млн дол.)

При этом, подчеркнули в Нацбанке, хотя в августе НБУ и продал долларов больше, чем в июле, это значительно меньше чем было в апреле-июне.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", — сообщили на сайте НБУ, тем самым обещая стабильность курса доллара до конца года.

Экономический эксперт Евгений Дубогрыз, советует относиться к информации НБУ сдержанно, поскольку речь идет об одном месяце, позитивный баланс в котором был достигнут траншем США ко Дню независимости.

По мнению эксперта, статистика НБУ говорит о том, что спрос на доллар имеет характер приобретения валюты "про запас".

"Посмотрим, конечно, как это было в начале сентября, пока нет публичных данных. Но если тенденция такая же, то я понимаю, чего НБУ взывает, как тот белый медведь в теплую погоду, к ограничению импорта, или к ограничению продажи валюты. Потому что одно дело, когда нет валюты, и нужно покупать, чтобы рассчитываться с клиентами, другое, когда покупают "про запас", потому что там резервы, тот курс, пусть экономисты думают", — пишет Дубогрыз на своей странице в Facebook.

Уже в 2023 году курсу доллара прогнозируют рост как минимум до 50 гривен.