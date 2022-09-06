Курс долара у вересні – у НБУ обнадіяли звітом за серпень

Міжнародні резерви НБУ зросли більше ніж на 2 мільярди доларів, що має зробити курс гривні стабільним

Як повідомив Національний банк, протягом серпня йому вдалося наростити міжнародні резерви на 13,6%, до 25,4 млрд дол., що додало регулятору можливості підтримувати стабільність гривні.

Позитивний баланс створило надходження до України 4,789 млрд дол., з яких 3,03 млрд надійшли від США через механізм Світового банку. Про це повідомляє сайт НБУ.

При цьому витрати НБУ на виплату зовнішніх боргів склали 393 млн дол, ще 1,329 млрд дол було "виведено" з Нацбанку в результаті валютних інтервенцій (банк продав 1,641 млрд дол, купивши лише 311 млн дол.)

При цьому, підкреслили в Нацбанку, хоча у серпні НБУ і продав доларів більше, ніж у липні, це значно менше, ніж було у квітні-червні.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту, що достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду та Національного банку", — повідомили на сайті НБУ, тим самим обіцяючи стабільність курсу долара до кінця року.

Економічний експерт Євген Дубогриз радить ставитися до інформації НБУ стримано, оскільки йдеться про один місяць, позитивний баланс у якому було досягнуто траншем США до Дня незалежності.

На думку експерта, статистика НБУ говорить про те, що попит на долар має характер придбання валюти "про запас".

"Побачимо, звичайно, як це було на початку вересня, поки що немає публічних даних. Але якщо тенденція така ж, то я розумію, чого НБУ волає, як той білий ведмідь у теплу погоду, до обмеження імпорту, або до обмеження продажу валюти. що одна справа, коли немає валюти, і треба купувати, щоб розраховуватися з клієнтами, інша, коли купують "про запас", бо там резерви, той курс, хай економісти думають", — пише Дубогриз на своїй сторінці у Facebook.

Вже у 2023 році курсу долара прогнозують зростання як мінімум до 50 гривень.