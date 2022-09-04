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Курс долара 43 гривні до кінця вересня – чому нацвалюта падатиме

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Долар зростатиме, але не критично
Долар зростатиме, але не критично

Девальвація неминуча, вважає експерт Олексій Кущ

Курс долара до кінця року може як стабілізуватися на поточних показниках, так і зрости до 90 гривень, все залежить від того, які фактори впливу спрацюють. Втім, за оптимістичнішими прогнозами, зростання курсу долара буде плавним, 1-2 гривні на місяць, як у вересні.

Економічний експерт Олексій Кущ спрогнозував "Телеграфу", що курс долара у вересні явно зросте, але навряд чи більше, ніж на 1-2 гривні, до 42-43 гривень за долар.

"Зараз є маса факторів, що впливають на курс — виведення доларів на карткові рахунки українців до Європи, відтік гривні з банків, зростання агроекспорту, імпорт товарів та інше. Але всі вони зараз не відіграють ролі, достатньої для різкого стрибка курсу долара у бік його зростання. Загалом тенденція до девальвації гривні зберігатиметься, але це відбуватиметься поступово", — прогнозує Олексій Кущ.

За словами співрозмовника "Телеграфа", відпливу гривні з банків не спостерігається, виведення долара через банківські картки хоч і велике, але зусиллями НБУ падає, поки не зростають витрати на імпорт енергоносіїв.

"Поки вдається уникати сильного тиску на гривню з боку негативних факторів, але їм вдається знижувати курс гривні поступово. В результаті спостерігатиметься ситуація, коли в один день долар зростатиме, в інший падатиме, але в цілому його зростання буде вищим за падіння. Скажімо до Наприкінці місяця долар може зрости на 2 гривні, а впасти не більше ніж на одну", — прогнозує експерт зростання поточного курсу долара до 42-43 гривень до кінця вересня.

На думку економічного експерта Данила Моніна, курс долара поки перебуватиме у стабільній зоні близько 40-41 гривні за долар.

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