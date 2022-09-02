Відставити паніку: експерт дав оптимістичний прогноз на курс долара у вересні

Експерт не бачить причин для різкого падіння гривні

У той час як Кабмін прогнозує на 2023 рік продовження девальвації гривні та зростання курсу долара до 50 гривень, прогнози експертів не такі песимістичні.

На думку економічного експерта Данила Моніна, висловленому "Телеграфу", курс долара поки перебуватиме в стабільній зоні близько 40-41 гривні за долар, чому сприятимуть низка таких чинників:

відстрочення виплат боргів;

гранти, що надходять;

зерновий експорт.

У той же час, спроба активізувати бізнес-активність після літа тиснутиме на гривню у бік її девальвації та зростання курсу долара.

"Зростання активності бізнесу спричинить зростання попиту на долар, а значить і черговий стрибок його вартості до гривні, але, думаю, все ж таки зерновий експорт і відстрочка виплати боргів врівноважать один одного і курс долара у вересні не буде вищим за 40-41 гривню", — робить висновок Данило Монін.

Також вже у вересні в Україну очікують надходження фінансового ленд-лізу – 8 мільярдів доларів фіндопомоги, затвердженої США ще навесні, у рамках масштабної програми ленд-лізу на 40 мільярдів доларів. Втім, на думку низки інших експертів, це не допоможе, оскільки кошти надходитимуть частинами до кінця року.