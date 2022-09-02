Отставить панику: эксперт дал оптимистичный прогноз на курс доллара в сентябре

Эксперт не видит причин для резкого падения гривны

В то время как Кабмин прогнозирует на 2023 год продолжение девальвации гривны и рост курса доллара до 50 гривен, прогнозы экспертов не столь пессимистичны.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, высказанному "Телеграфу", курс доллара пока будет находиться в стабильной зоне около 40-41 гривны за доллар, чему будут способствовать ряд факторов, таких как:

отсрочка выплат долгов;

приходящие гранты;

зерновой экспорт.

В то же время, попытка активизировать бизнес-активность после лета будет давить на гривну в сторону ее девальвации и роста курса доллара.

"Рост активности бизнеса повлечет за собой рост спроса на доллар, а значит и очередной скачок его стоимости к гривне, но, думаю, все же зерновой экспорт и отсрочка выплаты долгов уравновесят друг друга и курс доллара в сентябре не будет выше 40-41 гривны", — заключает Даниил Монин.

Также уже в сентябре в Украину ожидают поступления финансового ленд-лиза – 8 миллиардов долларов финпомощи, утвержденной США еще весной, в рамках масштабной программы ленд-лиза на 40 миллиардов долларов. Впрочем, по мнению ряда других экспертов, это не поможет, поскольку средства будут поступать частями до конца года.