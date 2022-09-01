Доллар по 50 гривен на фоне стремительного роста цен: появились первые прогнозы Кабмина на следующий год

Инфляцию прогнозируют на уровне более 30 процентов

Пока экономические эксперты делают краткосрочные прогнозы по стоимости доллара в Украине, прогнозируя американской валюте рост до 42 гривен и более, украинские власти ожидают, что в 2023 году доллар достигнет отметки в 50 гривен за условную единицу. При этом индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 30,6%.

Как сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Кабмине, такие показатели заложили в макроэкономический прогноз Министерства экономики.

Ожидается, что в начале 2023 года доллар будет стоить 42 гривны, а до конца года гривна девальвирует и за одну американскую условную единицу придется отдать 50 гривен.

При этом, по прогнозам правительства, цены на следующий год будут продолжать расти и очень быстрыми темпами. В макропрогнозе инфляцию заложили на уровне 30,6% (в июне 2022 г. она составляла 22,2%). А уровень безработицы ожидается на уровне 28,2%. Средняя зарплата по Украине, по расчетам Минэкономики, должна составить 18 508 гривен.

Добавляется, что ВВП Украины на следующий год должен повыситься на 4,6%, но по итогам 2022 года этот показатель сократится на 33,2%.

Следует отметить, что на основе макроэкономического прогноза, который составляет Минэкономики, Минфин затем планирует бюджет на следующий год. Его, кстати, должны внести в парламент не позднее 15 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по наихудшим прогнозам экономических экспертов, стоимость наличного доллара может взлететь до 50 грн уже к концу осени этого года. Такой сценарий вполне может стать возможным в условиях развития позиционной войны, несвоевременной международной помощи и ряда экономических предпосылок.