Курс доллара на черном рынке: самый плохой сценарий на осень

Подорожание американской валюты возможно до 50 грн

Пока курс наличного доллара колеблется в рамках валютного коридора от 40 до 41 грн, эксперты пытаются предугадать, что произойдет с гривной осенью. На стабильность национальной валюты влияет сразу несколько внутренних и внешних показателей, таких как ситуация на фронте, дефицит бюджета, уровень инфляции, рост цены на нефть и другие энергоносители и изменения на финансовых рынках мира.

С оглядкой на варианты развития событий, на сайте "Минфин" опубликован прогноз курса доллара и евро на осень 2022 года. В наихудшем сценарии стоимость наличного доллара может взлететь до 50 грн.

Он возможен в условиях развития позиционной войны, несвоевременной международной помощи и ряду экономических предпосылок. В таком случае в сентябре — ноябре 2022 года на межбанковских торгах к концу сезона доллар может достичь 48 грн, а евро 50,4 грн.

На рынке наличного доллара — цене в обменниках негативное развитие ситуации скажется еще хуже. В сентябре доллар может достичь 44 грн, и подняться в цене до 47-50 грн за USD в октябре-ноябре. В этом случае евро в сентябре может вырасти до 46,2 грн, а в конце сезона до 52,5 грн.

По состоянию на 1 августа курс доллара в Украине на черном рынке составляет 40,55 / 40,7 грн. За евро просят 40,32 / 40,55 грн.

Курс валют в Украине на 1 сентября

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты прогнозируют на начало сентября повышение стоимости доллара в коридоре 40,5 — 41,5 грн, а до 43 в случае изменения налогового законодательства.