Курс долара на чорному ринку може злетіти до 90 грн: опубліковано прогноз

Жоден прогноз не передбачає здешевлення долара США

З приходом осені аналітики намагаються спрогнозувати, в якому економічному "кліматі" пройде цей сезон. Основні прогнози стосуються курсу американської валюти. За одним прогнозом за три місяці долар зросте до 50 грн, але експерт Андрій Шевчишин вважає, що це не межа і до кінця року гривня девальвуватиме.

У коментарі 24 каналу він припустив три сценарії, за якими можуть розвиватися події. В оптимістичному — долар коливатиметься близько 40-45 грн, у базовому — зросте до 50 грн, а в негативному — до 90 грн за USD.

Ситуація залежить від стану справ на фронті, оптимізму інвесторів і навіть погоди. Температурний режим впливатиме на початок та протягом опалювального сезону, як статті видатків держави.

На поточний день курс долара на чорному ринку трохи підріс і досяг 40,6/40,8 грн. Євро своєю чергою коштує 40,3/40,5 грн.

Курс валют в Україні 3 вересня

Зазначимо, що курс 50 грн за долар США, згідно з наявними даними, закладають і в українському уряді. Щоправда, наприкінці 2023 року. Очікується, що на початку зими курс зросте до 42 грн.

Нагадаємо, що опалювальний сезон в Україні не буде простим — у "Нафтогазі" вже заявили про зниження температури у квартирах.