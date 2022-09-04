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Курс доллара в 43 гривны до конца сентября – почему нацвалюта будет падать

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Доллар будет расти, но не критично
Доллар будет расти, но не критично

Девальвация неизбежна, считет эксперт Алексей Кущ

Курс доллара до конца года может как стабилизироваться на текущих показателях, так и вырасти до 90 гривен, все зависит от того, какие именно факторы влияния сработают. Впрочем, по более оптимистичным прогнозам, рост курса доллара будет плавным, 1-2 гривны в месяц, как в сентябре.

Экономический эксперт Алексей Кущ спрогнозировал "Телеграфу", что курс доллара в сентябре явно вырастет, но вряд ли больше чем на 1-2 гривны, до 42-43 гривен за доллар.

"Сейчас есть масса факторов, влияющих на курс – вывод долларов на карточные счета украинцев в Европу, отток гривны из банков, рост агроэкспорта, импорт товаров и прочее. Но все они в данный момент не играют роли, достаточной для резкого скачка курса доллара в сторону его роста. В целом, тенденция к девальвации гривны будет сохраняться, но это будет происходить постепенно", — прогнозирует Алексей Кущ.

По словам собеседника "Телеграфа", оттока гривны из банков не наблюдается, вывод доллара через банковские карты хотя и велик, но усилиями НБУ падает, пока не растут расходы на импорт энергоносителей.

"Пока удается избегать сильного давления на гривну со стороны негативных факторов, но им удается снижать курс гривны постепенно. В результате будет наблюдаться ситуация, когда в один день доллар будет расти, в другой падать, но в целом его рост будет выше падения. Скажем к концу месяца доллар может вырасти на 2 гривны, а упасть не более чем на одну", — прогнозирует эксперт рост текущего курса доллара до 42-43 гривен к концу сентября.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, курс доллара пока будет находиться в стабильной зоне около 40-41 гривны за доллар.

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#Гривна #Курс доллара #курс доллара. курс евро