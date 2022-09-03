Курс доллара на черном рынке может взлететь до 90 грн: опубликован прогноз

Ни один прогноз не предполагает удешевления доллара США

С приходом осени аналитики пытаются спрогнозировать в каком экономическом "климате" пройдет этот сезон. Основные прогнозы касаются курса американской валюты. По одному прогнозу за три месяца доллар вырастет до 50 грн, но эксперт Андрей Шевчишин считает, что это не предел и к концу года гривна будет девальвировать.

В комментарии 24 каналу он предположил три сценария, по которым могут развиваться события. В оптимистичном доллар будет колебаться около 40-45 грн, в базовом — вырастет до 50, а в негативном — до 90 грн за USD.

Ситуация зависит как от положения дел на фронте, оптимизма инвесторов и даже погоды. Температурный режим будет влиять на начало и течение отопительного сезона, как статьи расходов государства.

На текущий день курс доллара на черном рынке незначительно подрос и достиг 40,6 / 40,8 грн. Евро в свою очередь стоит 40,3 / 40,5 грн.

Курс валют в Украине 3 сентября

Отметим, что курс в 50 грн за доллар США, согласно имеющимся данным, закладывают и в украинском правительстве. Правда, на конец 2023 года. Ожидается, что в начале зимы курс вырастет до 42 грн.

Напомним, что отопительный сезон в Украине не будет простым — в "Нафтогазе" уже заявили о снижении температуры в квартирах.