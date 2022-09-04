Перейдет ли доллар предел в 50 гривен? Эксперт рассказал, что к этому может привести

В ближайшее время аналитик не прогнозирует существенных скачков доллара

В Украине уже появились первые прогнозы Кабмина по поводу курса доллара на следующий год — американская валюта может достичь отметки в 50 гривен. Экономические эксперты, тем временем, утверждают, что такой сценарий возможен исключительный в случае, если боевые действия в Украине не прекратятся.

Как передает "Апостроф", аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак отметил, что ожидать скачка курса доллара в Украине до 42 гривен за условную единицу не стоит, ведь Нацбанк сейчас сосредоточился на сдерживании девальвации, что приостановило спрос на валюту со стороны бизнесменов и популяция.

А что касается прогнозов, что доллар может перейти границу в 50 гривен, то, по мнению эксперта, девальвационные скачки украинской валюты возможны только в отдельные периоды, но на длительное время американская валюта не будет держаться в таком ценовом диапазоне.

"Но если же войну не закончат, к дефолту не дадут прийти, то в моменты выплат по международным кредитам, которые возможны путем привлечения новых кредитов, или за счет золотовалютных резервов, мы будем наблюдать девальвационные скачки с прицелом на 50 гривен за доллар и евро", — отметил экономический эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в противоположность такому мнению руководитель аналитического департамента Libertex Group Андрей Шевчишин спрогнозировал, что курс доллара в Украине может вырасти до отметки 60 гривен, если страны Запада не увеличат объемы финансовой помощи нашей стране.