Курс доллара на черном рынке: эксперты рассказали, что может обвалить на гривну

Действия НБУ и внешняя помощь могут способствовать удачному прохождению через период турбулентности

Несмотря на то, что правительство заложило на 2023 год курс доллара на уровне до 50 грн, ситуация на деле может оказаться хуже и национальную валюту девальвация постигнет уже этой осенью. Многое будет зависеть от действий Национального банка Украины, внешней помощи, неэмиссионных поступлений и других факторов. О том, что могло бы обвалить национальную валюта, а что — стабилизировать ситуацию, рассказали эксперты.

Так глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук сообщил "Комментариям", что пока нет предпосылок для появления новых факторов, которые влияли бы на баланс спроса и предложения на валютном рынке, а значит, на НБУ лежит значительная ответственность за его стабильность. "На сегодняшний день на межбанковском рынке спрос значительно превышает предложение. Недавняя девальвация гривны эту проблему принципиально не решила. Так что динамика курса будет зависеть исключительно от желания и способности НБУ и дальше проводить интервенции для того, чтобы в полной мере удовлетворить избыточный рыночный спрос на валюту", — сказал он. Ваврищук спрогнозировал следующий раунд девальвации, если не удастся преодолеть существенный дисбаланс. Впрочем, по его мнению, спрогнозировать, насколько это будет неотвратимым и когда произойдет, сейчас сложно.

В свою очередь, экономист Евгений Олейников указал изданию на большую зависимость курса доллара от объемов внешней помощи. По его расчетам, этот объем должен составлять хотя бы 2-3 млрд долларов в месяц. "Этого хватит, чтобы балансировать денежную эмиссию НБУ за счет импорта товаров", — сказал он.

Вместе с тем, по словам Олейникова, важное влияние окажет на курс и фискальная способность – способность государства формировать свои финансы за счет неэмиссионных источников. Первым из таких источников являются налоговые поступления, включая часть чистой прибыли и дивиденды предприятий государственного сектора экономики. В случае если дефицит бюджета продолжат покрывать эмиссией (печатью денег), а валюты, как источники обеспечения спроса, формируемой такой денежной массой за счет импортных товаров, будет недостаточно, спрогнозировать курс будет сложно. По мнению Олейникова, в таком случае "курс может быть каким угодно: и 50, и 500, и 5000 грн за доллар". Он будет зависеть от того, сколько гривен напечатает НБУ.

Как сообщал "Телеграф", некоторые эксперты все же считают, что оснований для пессимизма в настоящее время нет и курс в ближайшее время должен быть стабильным.