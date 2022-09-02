Курс долара на чорному ринку: експерти розповіли, що може обвалити на гривню

Дії НБУ та зовнішня допомога можуть сприяти вдалому проходженню через період турбулентності

Попри те, що уряд заклав на 2023 рік курс долара на рівні до 50 грн, ситуація на ділі може виявитись гіршою і національну валюту девальвація спіткає вже цієї осені. Чимало залежатиме від дій Національного банку України, зовнішньої допомоги, неемісійних надходжень та інших чинників. Про те, що могло би обвалити національну валюту, а що — стабілізувати ситуацію, розповіли експерти.

Так голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук повідомив "Коментарям", що наразі немає передумов для появи нових чинників, які впливали би на баланс попиту та пропозиції на валютному ринку, а отже на НБУ лежить значна відповідальність за його стабільність. "На сьогоднішній день на міжбанківському ринку попит значно перевищує пропозицію. Нещодавня девальвація гривні цю проблему принципово не вирішила. Тож динаміка курсу залежатиме виключно від бажання та здатності НБУ й надалі проводити інтервенції для того, щоб повною мірою задовольнити надлишковий ринковий попит на валюту", — сказав він. Ваврищук спрогнозував наступний раунд девальвації, якщо не вдасться подолати суттєвий дисбаланс. Втім, на його думку спрогнозувати, наскільки це буде невідворотним і коли станеться, зараз складно.

У свою чергу економіст Євген Олійников вказав виданню на велику залежність курсу долара від обсягів зовнішньої допомоги. За його розрахунками цей обсяг має складати хоча б 2-3 млрд доларів на місяць. "Цього вистачить, щоб балансувати грошову емісію НБУ за рахунок імпорту товарів", — сказав він.

Разом з тим, за словами Олійникова, важливий вплив справить на курс і фіскальна здатність – спроможність держави формувати свої фінанси за рахунок неемісійних джерел. Першим із таких джерел ж податкові надходження, включаючи частину чистого прибутку та дивіденди підприємств державного сектору економіки. У разі, якщо дефіцит бюджету продовжать покривати емісією (друком грошей), а валюти, як джерела забезпечення попиту, що формується такою грошовою масою за рахунок імпортних товарів, буде недостатньо, спрогнозувати курс буде складно. На думку Олійникова, в такому разі "курс може бути яким завгодно: і 50, і 500, і 5000 грн за долар". Він залежатиме від того, скільки гривень надрукує НБУ.

Як повідомляв "Телеграф", деякі експерти все ж вважають, що підстав для песимізму наразі насправді нема і курс найближчим часом має бути стабільним.