Курс доллара в 50 гривен для 2023 года – это очень хорошо, считает эксперт

50 гривен за 1 доллар — самый оптимистичный сценарий для 2023 года

Прогнозируемый Кабмином на 2023 год курс доллара в 50 гривен, является еще осторожной оценкой для национальной валюты.

Куда больше украинцев должен волновать вопрос 30%-й инфляции и влияния войны на экономику Украины. Об этом на своей странице в соцсети пишет экономический эксперт Евгений Дубогрыз.

"Это еще достаточно оптимистичный прогноз, мне кажется, по крайней мере, по доллару. Вот по инфляции скорее реалистичен, пусть и отличается от прогноза НБУ, там пока очень оптимистично на 2023 год смотрят. Но это у них ключевое предположение, что военные действия ослабят уже осенью, а в следующем году все будет в этом плане хорошо, при таких предположениях, действительно, может и менее 30% инфляция быть в следующем году, хотя, мне кажется, ненамного меньше должно быть, не более 20%", — считает эксперт.

По мнению Евгения Дубогрыза, доллар за 50 гривен в конце следующего года это пусть сдержанный, но, скорее, оптимизм.

"Конечно, хотелось бы, чтобы снова доллар был по 25, но в условиях войны экономический оптимизм неуместен, тем более, что курс и инфляция будут зависеть не от внутренни, а скорее от внешних факторов, называемых россия и война", — резюмирует эксперт.

При этом, по мнению экспертов, существуют сценарии, при которых курс доллара может взлететь и до 90 гривен.