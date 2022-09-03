Курс долара 50 гривень для 2023 року – це дуже добре, вважає експерт

50 гривень за 1 долар — найоптимістичніший сценарій для 2023 року

Прогнозований Кабміном на 2023 рік курс долара в 50 гривень є ще обережною оцінкою для національної валюти.

Набагато більше українців має хвилювати питання 30% інфляції та впливу війни на економіку України. Про це на своїй сторінці у соцмережі пише економічний експерт Євген Дубогриз.

"Це ще досить оптимістичний прогноз, мені здається, принаймні по долару. Ось за інфляцією швидше реалістичний, нехай і відрізняється від прогнозу НБУ, там поки що дуже оптимістично на 2023 рік дивляться. Але це у них ключове припущення, що військові дії послаблять вже восени, а наступного року все буде в цьому плані добре, за таких припущень справді може й менше 30% інфляція бути наступного року, хоча, мені здається, ненабагато менше має бути, не більше 20%", — вважає експерт .

На думку Євгена Дубогриза, долар за 50 гривень наприкінці наступного року це нехай стриманий, але скоріше оптимізм.

"Звичайно, хотілося б, щоб знову долар був по 25, але в умовах війни економічний оптимізм недоречний, тим більше, що курс та інфляція залежатимуть не від внутрішньо, а скоріше від зовнішніх факторів, які називаються росія та війна", — резюмує експерт.

При цьому, на думку експертів, існують сценарії, за яких курс долара може злетіти до 90 гривень.