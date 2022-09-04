Чи перейде долар межу у 50 гривень? Експерт розповів, що до цього може призвести

Найближчим часом аналітик не прогнозує суттєвих стрибків долара

В Україні вже з'явилися перші прогнози Кабміну стосовно курсу долара на наступний рік — американська валюта може досягнути позначки у 50 гривень. Економічні експерти тим часом стверджують, що такий сценарій можливий виключний у випадку, якщо бойові дії в Україні не припиняться.

Як передає "Апостроф", аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак зазначив, що очікувати стрибка курсу долара в Україні до 42 гривень за умовну одиницю не варто, адже Нацбанк зараз зосередився на стримуванні девальвації, що призупинило попит на валюту з боку бізнесменів та населення.

А що стосується прогнозів, що долар може перейти межу у 50 гривень, то, на думку експерта, девальваційні стрибки української валюти можливі лише в окремі періоди, але на тривалий час американська валюта не триматиметься у такому ціновому діапазоні.

"Але якщо ж війну не закінчать, до дефолту не дадуть прийти, то в моменти виплат за міжнародними кредитами, які можливі шляхом залучення нових кредитів, або за рахунок золото-валютних резервів, ми спостерігатимемо девальваційні стрибки з прицілом на 50 гривень за долар і євро", — зазначив економічний експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на противагу такій думці керівник аналітичного департаменту Libertex Group Андрій Шевчишин спрогнозував, що курс долара в Україні може зрости до позначки 60 гривень, якщо країни Заходу не збільшать обсяги фінансової допомоги нашій країні.