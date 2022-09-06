Доллар по 50? Эксперт увидел тревожный сигнал в экономическом прогнозе Кабмина

Макроэкономический прогноз на 2023 год шокировал экономического эксперта

Первые прогнозы Кабмина относительно курса доллара на следующий год, в частности, что американская валюта достигнет предела в 50 гривен, свидетельствует о признании правительством собственной некомпетентности. То же можно сказать и об уровне инфляции, который в макроэкономическом прогнозе заложили на уровне более 30%. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал экономический эксперт Даниил Монин.

"Я думаю, что Правительство, которое закладывает на следующий год рост экономики в 4.6% (после падения 33%), инфляцию более 30% и курс гривны к доллару 50, после презентации плана на 750 млрд долларов в Лугано, можно полностью отправлять в отставку как неспособных ни на что, кроме жесткой серой зоны Украины!", — заявил экономист.

При этом он добавил, что Кабмин в своем прогнозе на 2023 год явно предусмотрел, что активные боевые действия в Украине либо закончатся, либо не будут оказывать серьезное влияние на экономику. Поэтому выглядит странным курс в 50 гривен за доллар, если учесть, что даже сейчас в условиях войны с помощью внешней финансовой помощи Украины может удерживать доллар на отметке в 40 гривен.

Именно поэтому эксперт задал четкий вопрос: "Так почему в следующем году гривна должна так резко упасть?". И сразу добавил, что ответ только один – доллар в нашей стране достигнет отметки в 50 гривен только при условии, что Украина лишиться внешних источников поддержки национальной валюты.

"Если же Кабмин считает, что курс доллара упадет до 50 гривен, то он почему-то не рассчитывает на внешние поступления валюты в виде финпомощи или инвестиций. В лучшем случае мы будем получать кредиты от МВФ, которые будут компенсировать дефицит средств, то есть станем классической серой зоной", – резюмировал Данило Монин.

Ранее "Телеграф" сообщал, при каких обстоятельствах доллар в Украине может подняться в цене вплоть до 90 гривен.