Курс доллара в 50 гривен на 2023 год – это катастрофа для Украины, считает эксперт

Украине прогнозируют попадание в серую зону

Прогнозируемый на 2023 год Кабмином курс доллара в 50 гривен вызвал неоднозначную реакцию экономических экспертов.

Так, Даниил Монин назвал это признанием собственной некомпетентности со стороны правительства.

"Я думаю, что Правительство, которое закладывает на следующий год рост экономики в 4.6% (после падения 33%), инфляцию больше 30 и курс гривны к доллару 50, после презентации плана на 750 млрд долларов в Лугано, можно целиком отправлять в отставку как неспособных ни на что кроме жёсткой серой зоны Украины!!!", — написал эксперт на своей странице в соцсети.

Как пояснил Даниил Монин "Телеграфу", в своем прогнозе Кабмин явно подразумевал, что в 2023 году активные боевые действия с рф или закончатся, или не будут оказывать серьезного влияния на экономику.

"Даже сейчас в условиях войны с ограниченным экспортом, правда с помощью внешней финансовой помощи, мы можем удерживать курс доллара на 40 гривнах. Так почему в будущем году гривна должна так резко упасть?", — задается вопросом эксперт.

По мнению собеседника "Телеграфа" ответ может быть один – Украина просто лишится внешних источников поддержки национальной валюты.

"Если война закончится и начнется восстановление экономики, в Украину должна будет поступать валюта – в виде ли траншей на восстановление, инвестиций в экономику, финпомощи. В любом случае эта валюта будет поступать на рынок, и гривна должна будет укрепляться. К тому же покупательская способность населения будет явно невелика, импорт будет падать, а с ним и спрос на доллар и его курс", — поясняет механизм, который должен будет работать в случае поступления в Украину валюты, эксперт.

Если же Кабмин считает, что курс доллара упадет до 50 гривен, значит он почему-то не рассчитывает на внешние поступления валюты в виде финпомощи или инвестиций.

"В лучшем случае мы будем получать кредиты от МВФ, которые будут компенсировать дефицит средств, то есть станем классической серой зоной", — резюмирует эксперт.

При этом, по мнению экспертов, существуют сценарии, при которых курс доллара может взлететь и до 90 гривен.