Курс долара 50 гривень на 2023 рік – це катастрофа для України, вважає експерт

Україні прогнозують потрапляння у сіру зону

Прогнозований на 2023 рік Кабміном курс долара 50 гривень викликав неоднозначну реакцію економічних експертів.

Так, Данило Монін назвав це визнанням власної некомпетентності з боку уряду.

"Я думаю, що Уряд, який закладає на наступний рік зростання економіки в 4.6% (після падіння 33%), інфляцію більше 30% та курс гривні до долара 50, після презентації плану на 750 млрд доларів у Лугано, можна повністю відправляти у відставку як нездатних ні на що, крім жорсткої сірої зони України!!!", — написав експерт на своїй сторінці в соцмережі.

Як пояснив Данило Монін "Телеграфу", у своєму прогнозі Кабмін явно передбачав, що в 2023 році активні бойові дії з Росії або закінчаться, або не будуть серйозно впливати на економіку.

"Навіть зараз в умовах війни з обмеженим експортом, щоправда за допомогою зовнішньої фінансової допомоги, ми можемо утримувати курс долара на 40 гривнях. То чому наступного року гривня має так різко впасти?", — запитує експерт.

На думку співрозмовника "Телеграфа", відповідь може бути одна – Україна просто позбудеться зовнішніх джерел підтримки національної валюти.

"Якщо війна закінчиться і почнеться відновлення економіки, в Україну повинна буде надходити валюта — у вигляді траншів на відновлення, інвестицій в економіку, фіндопомоги. У будь-якому випадку ця валюта надходитиме на ринок, і гривня повинна зміцнюватися. До того ж купівельна спроможність населення буде явно невеликою, імпорт падатиме, а з ним і попит на долар та його курс", — пояснює механізм, який має працювати у разі надходження в Україну валюти, експерт.

Якщо ж Кабмін вважає, що курс долара впаде до 50 гривень, то він чомусь не розраховує на зовнішні надходження валюти у вигляді фіндопомоги чи інвестицій.

"У кращому випадку ми отримуватимемо кредити від МВФ, які компенсуватимуть дефіцит коштів, тобто станемо класичною сірою зоною", — резюмує експерт.

При цьому, на думку експертів, існують сценарії, за яких курс долара може злетіти до 90 гривень.