Доллар на черном рынке подешевел: чего ждать от курса до конца года

Эксперты дают два прогноза по ценам на валюту в Украине

Ситуация на валютном рынке Украины продолжает быть нестабильной: цены то быстро растут, то возвращаются к падению. Учитывая это, прогнозы экспертов также разнятся. В частности, по самому положительному сценарию осенью курс доллара США будет удерживаться на текущем уровне в 40-41 гривне, а вот по негативному — повысится до 80, а то и 90 гривен.

Об этом для издания 24 канал рассказал экономический эксперт Андрей Шевчишин, отметив, что скорее всего по базовому сценарию национальную валюту в ближайшие месяцы ждет дальнейшая девальвация, которая приведет к удорожанию иностранной валюты до 50 гривен за один доллар. По его словам, подобная ситуация на валютном рынке будет наблюдаться при условии лучшего развития событий.

Согласно худшему сценарию эксперта, девальвация национальной валюты достигнет отметок в 80-90 гривен за доллар. Что касается положительного прогноза, то, по мнению эксперта, он предполагает незначительную стабилизацию курса на уровне 40-45 гривен за доллар.

Согласно данным финансового портала "Минфин", ситуация в обменниках на протяжении последних дней все же приближается к положительному сценарию, ведь расценки не спеша, однако уверенно ползут вниз.

Так, в понедельник, 5 сентября, в украинских обменниках заокеанская валюта при покупке обойдется в 40,70 гривен за доллар. И эта цена меньше вчерашних отметок на 3 копейки.

Между тем, продажа доллара США удержалась на предыдущих отметках, поэтому сегодня будет стоить 40,85 гривен.

Европейская валюта на черном рынке при покупке также в цене по сравнению с предыдущим днем не изменилась Покупка "черного" евро сегодня обойдется в 40,30 гривен, в то же время продажи будут стоить 40,50 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале зимы курс американской валюты на черном рынке может удерживаться на отметке в 42 гривны.

Также напомним, по каким причинам доллар может серьезно подорожать в Украине уже в сентябре.