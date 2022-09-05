Курс евро к доллару упал до 20-летнего минимума: прогноз, что теперь будет

Энергетический кризис в Европе набирает обороты

В Украине продолжается нестабильная ситуация с курсом валют. Эксперты предполагают еще большую инфляцию и падение европейских валют. Сегодня евро можно купить за 0,99 доллара – так дешево в последний раз было в 2002 году. Что произошло?

Курс евро к доллару упал до 20-летнего минимума. Он потерял 0,5%. Это объясняют энергетическим кризисом в Европе, а именно остановкой Северного потока-1.

Также Тапас Стрикленд, глава отдела рыночной экономики в NAB, заявил о тенденции сокращения производства на европейских фирмах. Он также подчеркнул, что Европейский центральный банк должен повысить ставки на этой неделе.

Предполагается повышение процентных ставок центральных банков Канады и Австралии, а глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл может заявить о дальнейших шагах по борьбе с инфляцией.

Доллар держался на уровне 140,33 иены. Фунт стерлингов торговался на уровне 1,1468 доллара – на уровне, который последний раз наблюдался в марте 2020 года в начале пандемии коронавируса. Падение до 1,1412/13 доллара приведет к значениям 37-летней давности.

"Теперь мы ожидаем, что курсы евро/доллар и фунт/доллар достигнут 0,90 и 1,05 соответственно в следующем году, поскольку сказываются экономический спад и потрясения в условиях поразивших регион торговли", — сообщил старший экономист консалтинговой компании Capital Economics Йонас Гольтерманн.

Как сообщал "Телеграф" ранее, аналитик Андрей Шевченко подчеркнул, что курс доллара может значительно возрасти.