Доллар на черном рынке снова растет: чего ждать в ближайшее время

Прогнозы отличаются в цифрах, но сходятся в одном — доллар будет дорожать

В Украине снова растет курс наличного доллара и стоимость валюты в банках. По оценкам, уже в 2023 году курс может достичь 50 грн, а цены вырасти на 30%.

Аналитик Андрей Шевчишин считает, что курс может вырасти быстрее и значительнее. Он отметил, что при сохранении условий, которые есть в Украине на текущий момент и том же уровне внешней поддержки нашей страны, стоимость в 50 грн за доллар может быть достигнута еще в 2022 году.

Если тенденции сохранятся, то в 2023 доллар может вырасти и до 60 грн, и выше. На 4 сентября стоимость американской валюты подросла незначительно в сравнении с предыдущим днем. Она составляет 40,673 / 40,85 грн в среднем по Украине. За евро просят 40,3 / 40,5 грн, цена почти не изменилась.

Курс валют в Украине

Ранее Шевчишин предположил три сценария с курсом доллара в Украине, где в наихудшем варианте предположил рост стоимости американской валюты до 90 грн. В цене доллара на осень, наихудший сценарий, по версии части экспертов, — именно подорожание валюты до 50 грн за USD. В позитивном варианте снижения стоимости доллара не ожидается.