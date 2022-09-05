Курс євро до долара впав до 20-річного мінімуму: прогноз, що тепер буде

Енергетична криза в Європі набирає обертів

В Україні триває нестабільна ситуація з курсом валют. Експерти припускають ще більшу інфляцію та падіння європейських валют. Сьогодні євро можна купити за 0,99 долара – так дешево востаннє було 2002 року. Що сталося?

Курс євро до долара знизився до 20-річного мінімуму. Він втратив 0,5%. Це пояснюють енергетичною кризою у Європі, а саме зупинкою Північного потоку-1.

Також Тапас Стрикленд, голова відділу ринкової економіки NAB, заявив про тенденцію скорочення виробництва на європейських фірмах. Він також наголосив, що Європейський центральний банк має підвищити ставки цього тижня.

Передбачається підвищення процентних ставок центральних банків Канади та Австралії, а голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл може заявити про подальші кроки щодо боротьби з інфляцією.

Долар тримався на рівні 140,33 ієни. Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,1468 долара — на рівні, який востаннє спостерігався у березні 2020 року на початку пандемії коронавірусу. Падіння до 1,1412/13 долара призведе до значень 37-річної давності.

"Тепер ми очікуємо, що курси євро/долар і фунт/долар досягнуть 0,90 і 1,05 відповідно наступного року, оскільки позначаються економічний спад і потрясіння в умовах торгівлі, що вразили регіон", — повідомив старший економіст консалтингової компанії Capital Economics Йонас Гольтерманн.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, аналітик Андрій Шевченко наголосив, що курс долара може значно зрости.