Долар на чорному ринку знову зростає: на що чекати найближчим часом

Прогнози відрізняються в цифрах, але сходяться в одному — долар дорожчатиме

В Україні знову зростає курс готівкового долара та вартість валюти у банках. За оцінками, вже у 2023 році курс може досягти 50 грн ., а ціни зрости на 30%.

Аналітик Андрій Шевчишин вважає, що курс може зрости швидше та значніше. Він зазначив, що за збереження умов, які є в Україні на цей час і на тому ж рівні зовнішньої підтримки нашої країни, вартість 50 грн за долар може бути досягнута ще 2022 року.

Якщо тенденції збережуться, то 2023 року долар може зрости і до 60 грн, і вище. На 4 вересня вартість американської валюти зросла трохи порівняно з попереднім днем. Вона становить 40,673/40,85 грн у середньому по Україні. За євро просять 40,3/40,5 грн, ціна майже не змінилася.

Курс валют в Україні

Раніше Шевчишин припустив три сценарії з курсом долара в Україні, де у найгіршому варіанті припустив зростання вартості американської валюти до 90 грн. У ціні долара на осінь найгірший сценарій, за версією частини експертів, — саме подорожчання валюти до 50 грн за USD. У позитивному варіанті зниження вартості долара не очікується.