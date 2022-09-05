Долар на чорному ринку подешевшав: чого чекати від курсу до кінця року

Експерти дають два прогнози щодо цін на валюту в Україні

Ситуація на валютному ринку України продовжує бути нестабільною: ціни то швидко зростають, то повертаються до падіння. Зважаючи на це, прогнози експертів також різняться. Зокрема, за самим позитивним сценарієм восени курс долара США утримуватиметься на поточному рівні у 40-41 гривні, а от за негативним — підвищиться до 80, а то й 90 гривень.

Про це для видання 24 канал розповів економічний експерт Андрій Шевчишин, відзначивши, що, скоріше за все, за базовим сценарієм національну валюту у найближчі місяці чекає подальша девальвація, котра призведе до здорожчання іноземної валюти до 50 гривень за один долар. За його словами, така ситуація на валютному ринку спостерігатиметься при умові найкращого розвитку подій.

Згідно з найгіршим сценарієм експерта, девальвацію національної валюти сягне позначок у 80-90 гривень за долар. Що стосується позитивного прогнозу, то на думку експерта він передбачає незначну стабілізацію курсу на рівні 40-45 гривень за долар.

Згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", ситуація в обмінниках упродовж останніх днів все ж наближається до позитивного сценарію, адже розцінки неспішно, проте впевнено повзуть униз.

Так, у понеділок, 5 вересня, в українських обмінниках заокеанська валюта під час купівлі коштуватиме 40,70 гривень за долар. І ця ціна є меншої за вчорашні позначки на 3 копійки.

Тим часом продаж долара США утримався на попередніх позначках, тож сьогодні коштуватиме 40,85 гривень.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі також у ціні в порівнянні з попереднім днем не змінилася Купівля "чорного" євро сьогодні обійдеться у 40,30 гривень, водночас продаж вартуватиме 40,50 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку зими курс американської валюти на чорному ринку може утримуватися на позначці у 42 гривні.

Також нагадаємо, з яких причин долар може серйозно подорожчати в Україні вже у вересні.