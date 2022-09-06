Долар по 50? Експерт побачив тривожний сигнал в економічному прогнозі Кабміну

Макроекономічний прогноз на 2023 рік шокував економічного екперта

Перші прогнози Кабміну стосовно курсу долара на наступний рік, зокрема, що американська валюта досягне межі у 50 гривень, свідчить про визнання урядом власної некомпетентності. Те ж саме можна сказати і про рівень інфляції, який в макроекономічному прогнозі заклали на рівні понад 30%. Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив економічний експерт Данило Монін.

"Я думаю, що Уряд, який закладає на наступний рік зростання економіки в 4.6% (після падіння 33%), інфляцію більш як 30% та курс гривні до долара 50, після презентації плану на 750 млрд доларів у Лугано, можна повністю відправляти у відставку як нездатних ні на що, крім жорсткої сірої зони України!", — заявив економіст.

При цьому він додав, що Кабмін у своєму прогнозі на 2023 рік явно передбачив, що активні бойові дії в Україні або закінчаться, або не будуть серйозно впливати на економіку. Тому виглядає дивним курс у 50 гривень за долар, якщо врахувати те, що навіть зараз в умовах війни з допомогою зовнішньої фінансової допомоги України може утримувати долар на позначці у 40 гривень.

Саме тому експерт поставив чітке питання: "То чому наступного року гривня має так різко впасти?". І одразу додав, що відповідь лише одна – долар в нашій країні досягне позначки у 50 гривень лише за умови, якщо Україна позбудеться зовнішніх джерел підтримки національної валюти.

"Якщо ж Кабмін вважає, що курс долара впаде до 50 гривень, то він чомусь не розраховує на зовнішні надходження валюти у вигляді фіндопомоги чи інвестицій. У кращому випадку ми отримуватимемо кредити від МВФ, які компенсуватимуть дефіцит коштів, тобто станемо класичною сірою зоною", — резюмував Данило Монін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за яких обставин долар в Україні може піднятися в ціні аж до 90 гривень.