При каких условиях доллар будет по 50 грн? Эксперт объясняет

Доллар может вырасти до 50 грн, но из-за девальвации упадет до 45 грн

Экономический эксперт Александр Хмелевский отмечает, что можно ожидать сокращения ВВП Украины на 40% в текущем году. В результате сократятся валютные поступления, и вырастет курс доллара.

Об этом он рассказал агентству УНИАН 7 сентября.

"Объем импорта остается существенным, ведь из-за сокращения собственного производства много товаров приходится завозить. В первую очередь, это касается продукции военного назначения и энергоносителей, цены на которые сейчас находятся на рекордных уровнях", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что стабилизацию гривны до сих пор удается поддерживать благодаря иностранным кредитам и грантам. Впрочем, объемы западных средств недостаточно большие. Уже этой осенью Нацбанку предстоит увеличить продажу валюты за счет валютных резервов.

Хмелевский считает, что курс доллара будет только расти и дойдет до отметки 50 грн. Однако НБУ может провести очередную девальвацию гривны, и доллар будет стоить примерно 45 грн.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в самом худшем сценарии доллар на черном рынке может дойти до 50 грн осенью 2022 года.