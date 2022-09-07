За яких умов долар буде по 50 грн? Експерт пояснює

Долар може зрости до 50 грн, але через девальвацію впаде до 45 грн

Економічний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що можна очікувати скорочення ВВП України на 40% у поточному році. Внаслідок цього скоротяться валютні надходження, і зросте курсу долара.

Про це він розповів агенціі УНІАН 7 вересня.

"Обсяг імпорту залишається суттєвим, адже через скорочення власного виробництва багато товарів доводиться завозити. Насамперед це стосується продукції військового призначення та енергоносіїв, ціни на які зараз перебувають на рекордних рівнях", — підкреслив експерт.

Він також додав, що стабілізацію гривні досі вдається підтримувати завдяки іноземним кредитам і грантам. Утім, обсяги західних коштів є недостаньо великими. Вже цієї осені Нацбанку потрібно буде збільшити продаж валюти за рахунок валютних резервів.

Хмелевський вважає, що курс долара буде тільки рости і дійде до позначки 50 грн. Однак, НБУ може провести чергову девальвацію гривні, і долар буде коштувати приблизно 45 грн.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у найгіршому сценарії долар на чорному ринку може дійти до 50 грн восени 2022 року.