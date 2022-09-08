Долар по 50 чи 100 гривень у вересні? експерт розповів, чи злетить курс

Експерт радить українцям зберігати гроші не лише у доларах та євро, а й у гривнях

У вересні 2022 року курс готівкового долара не досягне 50 або 100 грн/$ одразу з кількох причин.

Про це в коментарі UBR.ua розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт вважає, що попит на валюту буде помірним, адже грошей у населення та бізнесу значно більше не стає.

Крім того, Болтян зазначив, що зростає попит на криптовалюту як засіб заощадження грошей, що призводить до автоматичного зниження попиту на долари та євро. Олександр додав, що ще однією причиною, чому курс долара різко не злетить у вересні, є робота НБУ, який посилено регулює ситуацію та формально намагається не допустити закриття жодного з банків.

Болтян вважає, що населення до останнього зберігатиме валюту, адже наближається найважча зима в історії країни.

"Також через інфляційну динаміку в Україні, оскільки люди все більше будуть економити на всьому та витрачати валютні заощадження стануть у крайніх випадках. Через очікувані перебої з електроенергією, що також буде причиною очікування швидкого дефолту в країні і люди намагатимуться максимально зберегти долари та євро. А також через перебої постачання базових продуктів харчування", — зазначив експерт.

Аналітик Esperio радить українцям тримати частину заощаджень у національній валюті.

"Якщо говорити про поради, то ми прихильники заощаджень у національній валюті, оскільки хліб ми, як і раніше, можемо купити саме за гривні. У період війни валютні спекуляції можуть позначитися проти тих, хто хоче на них заробити, якщо банки перестануть приймати валюту. Краще розподіляти ризики та не зберігати все в доларах, євро або криптовалюті", — заявив Болтян.

Раніше повідомлялося, що міжнародні резерви НБУ зросли більше ніж на 2 мільярди доларів, що має зробити курс гривні стабільним.

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