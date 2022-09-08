Долар росте на чорному ринку: економіст оцінив "здоров’я" гривні

Вартість американської валюти значно зросла

Поки Нацбанк звітує про нарощування резервів та стабілізацію української валюти, долар на чорному ринку продовжує зростати. При цьому експерти сподіваються на західну допомогу та заявляють, що загрози девальвації гривні немає.

Про це розповів економічний експерт Сергій Фурса у телемарафоні. Він зазначив, що гривня "ходить туди-сюди" на 20-30 копійок і "майже нічого не відбувається". Через максимальний рівень західної допомоги, який Україна отримує, зараз говорити про девальвацію не доводиться.

Таку ситуацію Фурса прогнозує на подальші місяці до кінця року. Він зазначає, що потенціал до падіння залишається, але факторів тиску на валютний курс не спостерігається.

Вартість долара за добу на чорному ринку зросла в середньому на 48/68 коп. і склала 41,35/41,7 грн. Євро також дорожчає, але менш активними темпами — ціна на 8 вересня в обмінниках 40,35/40,8 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця вересня курс гривні до долара може змінитися — за американську валюту орієнтовно проситимуть 43 грн. Негативний прогноз до кінця року передбачає ризик підвищення ціни за долар до 90 грн.