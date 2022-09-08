Доллар растет на черном рынке: экономист оценил "здоровье" гривны

Стоимость американской валюты значительно выросла

Пока Нацбанк отчитывается о наращивании резервов и стабилизации украинской валюты, доллар на черном рынке продолжает расти. При этом эксперты надеются на западную помощи и заявляют, что угрозы девальвации гривны нет.

Об этом рассказал экономический эксперт Сергей Фурса в телемарафоне. Он отметил, что гривна "ходит туда-сюда" на 20-30 копеек и "почти ничего не происходит". Из-за максимального уровня западной помощи, который Украина получает, на данный момент говорить о девальвации не приходится.

Схожую ситуацию Фурса прогнозирует на дальнейшие месяцы до конца года. Он отмечает, что потенциал к падению остается, но факторов для давления на валютный курс не наблюдается.

Стоимость доллара за сутки на черном рынке выросла в среднем на 48/68 коп и составила 41,35 / 41,7 грн. Евро также дорожает, но менее активными темпами — цена на восьмое сентября в обменниках 40,35 / 40,8 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца сентября курс гривны к доллару может измениться — за американскую валюту ориентировочно будут просить 43 грн. Негативный прогноз до конца года предполагает риск повышения цены за доллар до 90 грн.