Україна може втримати курс гривні та навіть зміцнити її: експерт назвав умови

Експорт агропродукції, металу та ІТ-послуг зараз є для України ключовими питаннями

Попри те, що уряд заклав у бюджет України на 2023 рік зростання курсу долара до 50 гривень, падіння національної валюти реально сповільнити. Проте для цього мають бути стабілізовані три ключові фактори – агроекспорт, експорт металів та робота ІТ-сектору.

Про це "Фактам" розповів керівник аналітичного напрямку Мережі захисту національних інтересів "АНТС" економіст Ілля Несходовський. За його словами, зараз по всім цим трьом позиціям спостерігається спад. Торгівля сільгосппродукцією ускладнена через блокування портів, у металургії до цього приєднується ще й руйнація підприємств, а у сфері ІТ іноземні замовники почали відмовлятись від контрактів з українцями через ризик їх невиконання. "Якщо ми відновимось і вирівняємо зовнішній баланс, тоді утримаємо курс на нинішньому рівні", — розповів Несходовський.

Важливою умовою він також назвав зовнішню економічну допомогу Україні. Без неї гривня ослабла б іще сильніше.

"На наступний рік все залежатиме від того, чи зможемо ми розблокувати порти і відправляти наше зерно, чи вдасться відновити діяльність металургійних підприємств. Якщо ми зробимо кроки по всім цим напрямам, тоді матимемо великий плюс і навіть профіцитний баланс, звісно плюс зовнішня допомога. Якщо ні, то такі цифри (48-50 грн за долар, — ред.) цілком реальні", — сказав економіст.

Втім, Несходовський додав, що прогнозувати щось конкретно зараз дуже важко, через нестабільність та непередбачуваність занадто великої кількості факторів. "Один з них — як надалі розвиватиметься війна", — зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", у НБУ пояснили, що дало різке послаблення курсу гривні і чи вдасться втримати валюту на визначеному рівні.