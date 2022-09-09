Долар на чорному ринку впевнено дорожчає: у НБУ розповіли, чи вдасться зафіксувати курс на поточному рівні

У НБУ пояснили, чого українцям чекати від цін на валюту

Попри неспішне, але впевнене зростання цін на іноземну валюту, в Україні обсяг міжнародних резервів є достатнім для того, аби зафіксувати курс на тому рівні, на якому він є зараз. Тож до прогнозів експертів щодо того, що готівковий долар підскочить до 80-90 гривень, можна відноситись несерйозно.

Як під час чергового пресбрифінгу щодо рішень щодо монетарної політики розповів заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, одноразове разове коригування офіційного курсу національної української валюти та додаткові заходи, які раніше прийняв Нацбанк для зниження тиску на валютному ринку, посприяли зменшенню дисбалансів.

За його словами, чистий продаж валюти НБУ упродовж липня та серпня був значно нижчим, ніж раніше.

"Це разом зі значними обсягами міжнародної фінансової допомоги сприяло збільшенню золотовалютних резервів у серпні – до 25,4 млрд дол. США. Їх достатньо для фіксації курсу на поточному рівні", — пояснив експерт.

Якщо розглянути ситуацію з боку фінансового порталу "Мінфін", який щоденно показує те, що відбувається на валютному ринку країни, то можна побачити, що ціни в обмінниках на валюту все ж продовжують підвищуватися, впроваджуючи в реальність найнегативніші прогнози фінансових експертів.

Так, у п'ятницю, 9 вересня, долар на чорному ринку України під час купівлі коштує 41,46 гривні, що на 11 копійок більше, аніж упродовж попередньої доби. Що стосується продажу, то сьогодні він обійдеться українцям у 41,70 гривень за долар. І ця ціна рівна вчорашній.

Європейська валюта в обмінниках під час купівлі також у ціні в порівнянні з попереднім днем зросла. Купівля "чорного" євро сьогодні обійдеться у 40,57 гривні, водночас продаж вартуватиме 40,97 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку фінансових аналітиків, вже з вересня курс національної валюти відносно долара США може змінитися, за американську валюту орієнтовно можуть просити по 43 гривні за один долар. Водночас згідно з негативним прогнозом, вже до кінця поточного року ціни на долар можуть підскочити до 90 гривень.