Курс долара знижується: експерт пояснив, чому українцям не варто зараз скуповувати валюту

Передумов для різких коливань курсу зараз нема, тому громадянам не варто створювати надлишковий попит на валюту

Національний банк України напередодні оголосив про свій намір давати банкам більше готівкової валюти, щоби громадяни могли купувати долари та євро легально, не роздуваючи чорний ринок. Тим часом експерти твердять – українцям не варто створювати ажіотажний попит на валюту.

Зокрема економіст Олексій Кущ зазначив виданню Gazeta.ua, що у найближчі пару місяців українська економіка має залишатись відносно стабільною так само як і курс гривні. Тому причин скупляти валюту на сьогодні нема. Переводити у долари Кущ радить хіба надлишок коштів. "Якщо є зайві кошти, які перевищують місячний запас домогосподарства, то в цьому є сенс. Сім'я, наприклад, витрачає на місяць 20 тисяч гривень. Якщо мають більше, ніж потрібно на два-три місяці, тоді можна купити валюту. Якщо ні – то переводити запас у долари немає сенсу", – пояснив економіст.

Він також зазначив, що воєнний час є синонімом економічної кризи, а в такі часи найкраще мати на руках готівку. Тому надлишок коштів, на думку експерта, найліпше тримати у готівкових доларах, тоді як на поточні витрати краще відкладати у національній валюті. "Американська економіка у кращому тонусі, ніж європейська. Тому треба обирати долари. Це зараз консервативний спосіб зберігання валюти. Запас на два-три місяці для утримання домогосподарства краще тримати у гривні. Якщо хочеться погратися у довгу – на два-три роки, то вклав би і в долар, і в євро", – сказав Кущ.

Щодо курсу гривні на найближчий час, він відзначив, що зараз він тримається за рахунок міжнародної допомоги. Зокрема у серпні Україна отримала допомоги на три мільярди доларів і мають надійти ще кошти. "Тому з курсом все буде гаразд", – пояснив економіст.

Курс валют в Україні станом на 10 вересня

Тим часом на чорному ринку американська валюта порівняно із п’ятницею трохи подешевшала. Сьогодні її можна придбати та продати за 41,400 / 41,600 грн. Натомість євро продовжив зростати, досягнувши виделки у 40,700 / 41,100 грн.

Як повідомляв "Телеграф", експерт назвав три чинники, які можуть допомогти не тільки утримати, але й зміцнити курс гривні у найближчому майбутньому.