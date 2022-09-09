Курс долара – українці йдуть у "чорний кеш", НБУ хоче дати можливість купувати більше у банках

Українці не довіряють банкам не лише в плані заощаджень, а й купівлі там доларів, НБУ хоче змінити ситуацію

Постійно зростаючий попит населення на готівковий долар в Україні задовольняється переважно за рахунок чорного ринку, а не банківських фінансових установ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

"У готівковому сегменті валютного ринку чистий попит на іноземну валюту в серпні збільшився порівняно з липнем. Переважна частина операцій населення з фізичною валютою, понад 70%, здійснюється через небанківські фінансові установи. З огляду на ці тенденції Національний банк оголосив про наміри здійснювати операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ, перша з яких запланована на 7 вересня 2022 року», — пише Данилишин.

За словами голови ради НБУ, це "має сприяти усуненню проблем із задоволенням потреб населення у готівковій іноземній валюті та забезпеченню безперебійної роботи банківської системи в умовах війни". Простіше кажучи, українцям хочуть запропонувати більше валют купувати не на чорному ринку, а в офіційних банках.

Як пише Богдан Данилишин, хоча зовнішня торгівля для України залишається дефіцитною – мінус $6,3 млрд. за січень-липень, валюти в України достатньо. Так, поточний рахунок платіжного балансу за сім місяців 2022 року було зведено з профіцитом $4,4 млрд. Тобто Україна отримала доларів більше, ніж витратила. Щоправда, це трапилося лише завдяки фінансовій допомозі наших західних партнерів.

Тим не менш, цього має вистачити, щоб тримати курс долара відносно стабільним, у межах коридору 41-43 гривні за долар.