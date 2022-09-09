Курс доллара – украинцы уходят в "черный кэш", НБУ хочет дать возможность покупать больше в банках

Украинці не доверяют банкам не только в плане сбережений, но и покупки там долларов, НБУ хочет изменить сиутацию

Постоянно растущий спрос населения на наличный доллар в Украине удовлетворяется, в основном, за счет черного рынка, а не банковских финансовых учреждений.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.

"В наличном сегменте валютного рынка чистый спрос на иностранную валюту в августе увеличился по сравнению с июлем. Подавляющая часть операций населения с физической валютой, свыше 70%, осуществляется через небанковские финансовые учреждения. Учитывая эти тенденции, Национальный банк объявил о намерениях осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений, первое из которых запланировано на 7 сентября 2022 года", — пишет Данилишин.

По словам главы совета НБУ, это "должно способствовать устранению проблем с удовлетворением потребностей населения в наличной иностранной валюте и обеспечению бесперебойной работы банковской системы в условиях войны". Проще говоря, украинцам хотят предложить больше валюты покупать не на черном рынке, а в официальных банках.

Как пишет Богдан Данилишин, хотя внешняя торговля для Украины остается дефицитной – минус $6,3 млрд за январь-июль, валюты у Украины достаточно. Так, текущий счет платежного баланса за семь месяцев 2022 года был сведен с профицитом $4,4 млрд. То есть, Украина получила долларов больше, чем потратила. Правда, это случилось лишь благодаря финансовой помощи наших западных партнеров.

Тем не менее, этого должно хватить, чтобы держать курс доллара относительно стабильным, в пределах коридора в 41-43 гривни за доллар.