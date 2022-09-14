Долар по 42 грн: Шмигаль розповів, що станеться з курсом у 2023 році

Шмигаль пояснив, яким бачать бюджет України і курс долара в наступному році

Багато експертів намагають зробити найточніші прогнози курсу валют в Україні найближчими місяцями чи навіть роками. Так, економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що хоча різких стрибків долара не буде, але і знижуватися він не буде. Одночасно джерела у владі переконані, що долар наступного року зросте аж до 50 гривень.

Проте, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно сам розповів, чого слід очікувати від економіки України та курсу валют вже у 2023 році. Він повідомив, що економічна ситуація справді може погіршитися. Рівень інфляції може сягнути 30%.

Крім того, він підкреслив, що середньорічний курс американської валюти буде коливатися в районі 42 гривень за долар.

"Попри всі виклики та труднощі, наша економіка та фінансова система цьогоріч вистояли. Також у нас є повне розуміння, як ми завершимо рік з точки зору проведення всіх необхідних виплат. Продовжимо програми стимулювання економіки. Україна обов'язково переможе і ми почнемо наймасштабнішу відбудову і трансформацію у Європі за останні 70 років", — наголосив Шмигаль.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, економіст Олексій Кущ пояснив, чому зараз скуповувати американську валюту — це не рішення.